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Минтруд рассказал о главной причине повышения пенсионного возраста

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:30 17.07.2018
Глава департамента пенсионного обеспечения Минтруда объяснил, что после повышения пенсионного возраста у государства появится возможность существенно увеличить пенсии россиянам.
Фото: pixabay

Директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда России Игнат Игнатьев в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал о том, что подтолкнуло правительство к решению о повышении пенсионного возраста и что после этой реформы выиграют пенсионеры. Он объяснил, что основной причиной стала невозможность индексации пенсий больше, чем на уровень инфляции. В год это около 500 рублей.

«В последние годы мы были вынуждены в силу бюджетных показателей индексировать пенсии только на уровне инфляции, то есть примерно на 500 рублей в год. И это решение (об увеличении пенсионного возраста - прим. ред.) позволит увеличивать пенсии в два раза выше инфляции, то есть примерно на тысячу рублей в год», - пообещал чиновник.

Помимо главной причины, он назвал еще несколько: изменения условий труда, за счет которых люди стали больше работать, и увеличение продолжительности жизни.

«Еще в 70-е годы советские ученые прогнозировали необходимость повышения пенсионного возраста. И такие процессы уже с того времени шли практически во всех развитых странах. У людей изменились условия труда и жизни - они стали и жить лучше, и работать дольше», - объяснил чиновник.

Игнатьев отметил, что изначально, когда пенсионные системы только начали создаваться, соотношение работающих людей, которые приносили доход в пенсионный фонд, и пенсионеров было совершенно иным.

«Если на момент введения пенсионных систем на одного человека нетрудоспособного возраста приходилось шесть работников, в 70-е годы эта цифра снизилась до трех человек, то сейчас мы движемся к соотношению один к одному. Понятно, что в этих условиях у нас будут проблемы с бюджетным обеспечением», - пояснил он.

По словам Игнатьева, изменения будут происходить плавно. Предполагается, что с 2028 года мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины с 2034 года - в 63 года. С 2019 года начнется повышение на год ежегодно.

«Со следующего года мужчины выйдут на пенсию в 61 год, а женщины в 56 лет. Переходный период будет длиться еще дольше. Для мужчин он установлен в десять лет, а для женщин в 16. То есть те граждане, которые должны были выйти на пенсию в 2019 году, теперь выйдут в 2020. Окончательно Россия перейдет на эти границы только, как уже было сказано выше, в 2028 году для мужчин и 2034 году для женщин», - рассказал он.

Все деньги, которые теперь дополнительно будет получать бюджет, пойдут на увеличение пенсий для нынешних и будущих пенсионеров.

«В 2019 году мы планирует направить около семи триллионов рублей на выплату страховых пенсий», - сказал Игнатьев.

Однако в правительстве понимают, что из-за повышения пенсионного возраста больше людей останется на своих рабочих местах, и, как следствие, им нужно будет и выплачивать больничные, и, возможно, помогать устроиться на работу тем, кто остался без места. Игнатьев заверил, что деньги на это будут выделены из федерального и региональных бюджетов.

«Мы прогнозировали, что возможен рост инвалидизации, рост обращений к врачам. Сейчас мы работаем над специальными программами для людей предпенсионного возраста. Деньги будут выделяться из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, органы занятости и Минтруд будут заниматься этими программами»,  - пояснил чиновник.

В итоге, по планам, средняя пенсия к 2024 году составит 20 тысяч рублей, а если бы пенсионная реформа не была принята, то сумма была бы намного скромнее - 17 тысяч рублей.

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