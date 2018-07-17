Круг огней и удар: смартфон снял падение со 135-метрового аттракциона

В США девушка выронила из рук iPhone 7 Plus, когда каталась на аттракционах и фиксировала происходящее на камеру гаджета. В результате устройство упало с высоты 135 метров.

Как пишет «360», смартфон пришлось искать при помощи функции «Найди iPhone», и после того как гаджет обнаружили, выяснилось, что он не пострадал и может исправно работать, как и до падения.

Единственное повреждение, которое смогли найти при самом тщательном осмотре устройства, - маленькая царапина на его корпусе.