Названы регионы России с самой грязной питьевой водой

Роспотребнадзор опубликовал список регионов с самой грязной питьевой водой. Возглавила антирейтинг Вологодская область. Об этом сообщают «Известия».

По данным ведомства, в Вологодской области водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечены лишь 45% жителей. На втором и третьем местах антирейтинга оказались Костромская и Курганская области. Там качественная питьевая вода доступна лишь 66,7% и 69,3% населения соответственно.

А в Москве, Санкт-Петербурге и Северной Осетии зафиксирован максимальный показатель обеспеченности чистой водой - 100%.

По данным Роспотребнадзора, за последние пять лет качество питьевой воды в России значительно улучшилось. Так, в прошлом году, ей были обеспечены 91,5% населения страны. Как пояснили в ведомстве, улучшение качества воды привело к сокращению числа заболеваний, связанных с загрязнениями жидкости, примерно на 10%.