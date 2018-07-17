Названы регионы России с самой грязной питьевой водой
Роспотребнадзор опубликовал список регионов с самой грязной питьевой водой. Возглавила антирейтинг Вологодская область. Об этом сообщают «Известия».
По данным ведомства, в Вологодской области водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечены лишь 45% жителей. На втором и третьем местах антирейтинга оказались Костромская и Курганская области. Там качественная питьевая вода доступна лишь 66,7% и 69,3% населения соответственно.
А в Москве, Санкт-Петербурге и Северной Осетии зафиксирован максимальный показатель обеспеченности чистой водой - 100%.
По данным Роспотребнадзора, за последние пять лет качество питьевой воды в России значительно улучшилось. Так, в прошлом году, ей были обеспечены 91,5% населения страны. Как пояснили в ведомстве, улучшение качества воды привело к сокращению числа заболеваний, связанных с загрязнениями жидкости, примерно на 10%.