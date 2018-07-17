Ученые рассказали о смертельной опасности кондиционеров

Американские ученые установили, что глобальное потепление и зависимость населения Земли от кондиционеров спровоцируют сотни смертей к 2050 году.

Как пишет Science Alert, ссылаясь на исследование сотрудников Висконсинского университета (США), из-за систем охлаждения, энергию для которых получают при помощи угля, нефти и газа, воздух все больше будет загрязняться твердыми частицами.

Согласно предположению ученых, к середине текущего столетия в США из-за роста числа твердых частиц в воздухе ожидается в среднем 654 смертельных исхода в год. В стране также будет умирать ежегодно 315 человек от повышения уровня озона.

По информации специалистов, повышение температур в летний период на 3,5 градуса Цельсия влияет на увеличение спроса на энергию для кондиционеров в среднем на 30%. Это свидетельствует о том, что потребление газа, угля и нефти будет расти, как и уровень загрязнения воздуха. В конечном итоге в воздухе возрастет число твердых частиц, что негативно скажется на здоровье людей.

Как уверяют ученые, для решения проблемы человечеству необходимо найти более чистые энергоисточники и увеличить их эффективность. При этом людям нужно продолжать борьбу с изменением климата.

В своем исследовании специалисты подчеркивают, что загрязненный воздух является причиной ранних смертей, поскольку он усугубляет проблемы с сердцем и легкими, негативно влияет на состояние астматиков, а также ухудшает работу дыхательной и кровеносной систем.