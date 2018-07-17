Петр Порошенко сравнил встречу Путина с Трампом со своей

Президент Украины Петр Порошенко сравнил встречу главы России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом со своей и сделал неожиданный вывод.

Порошенко заявил, что «Украина была и остается в приоритетах НАТО и США». По его словам, такое умозаключение ему позволила сделать его собственная встреча с Трампом. Порошенко считает Украину одним из приоритетных пунктов в интересах Североатлантического альянса, «базируясь» на встрече с президентом США перед саммитом Украина - НАТО и на документах непосредственно саммита, «где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа».

Также Порошенко не мог не отметить, что президент России Владимир Путин часто упоминал Украину в процессе переговоров в Хельсинки по причине того, что «ему оно свербит». Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу ICTV.

Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Брюсселе несколько тем международной повестки. В частности, его предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.