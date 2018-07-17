Чертовски силен: Трамп оценил Владимира Путина

«Владимир Путин был очень силен во время нашей встречи на саммите в Хельсинки», - такую оценку состоявшемуся диалогу дал американский лидер. Трамп заявил, что потрясающе провел время, общаясь с главой российского государства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News. Президент США также заявил о том, что по итогам встречи стороны пришли к важным выводам.

«Мы обсудили много вещей, включая ядерное нераспространение, войну и мир, экономику, Сирию, Украину», - сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп высказался о встрече с Владимиром Путиным в позитивном ключе, назвав ее «хорошим началом». Глава Белого дома заявил, что хочет дружбы, сотрудничества и мира с Россией. Также лидер США выразил надежду на то, что будет иметь возможность чаще встречаться со своим российским коллегой.

Разговор двух президентов состоялся накануне в Хельсинки. Это были первые полноформатные переговоры между США и Россией с момента избрания на должность президента Трампа. По итогам переговоров стороны провели пресс-конференцию, на которой заверили журналистов в том, что общение прошло в позитивном ключе и стороны достигли практических договоренностей по многим принципиальным вопросам.