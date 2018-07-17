В Кривом Роге в жилом доме прогремел взрыв

В понедельник, 16 июля, в девятиэтажном жилом доме в украинском городе Кривой Рог прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, инцидент произошел в 21:22 по местному времени на улице Чаривна на восьмом этаже здания. В сообщении ведомства отмечается, что среди пострадавших - один ребенок.

Взрыв полностью разрушил две квартиры и частично повредил пять.

Сорок человек, проживающих в этом доме, были эвакуированы, четверо жильцов, включая одного ребенка, временно размещены в социальном центре.

В настоящий момент правоохранители устанавливают причины произошедшего.