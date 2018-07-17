Ударные системы родились не сами по себе - Путин объяснил, зачем России нужно новейшее вооружение

Итоги саммита России и США в Хельсинки обсуждают во всем мире, так как первые полномасштабные переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа оказались продуктивными. Президенты России и США обсудили множество вопросов: от ситуации в Сирии до якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы США.

Переговоры продолжались несколько часов, включая деловой ланч и пресс-конференцию. Таким образом, речь идет не просто о встрече, а о начале полноценной работы.

Путин и Трамп во многом имеют схожие взгляды на происходящее в мире, в том числе в вопросе ситуации в Сирии. Лидеры России и США сошлись во мнении, что именно там военнослужащие и спецслужбы обеих стран сотрудничают наиболее эффективно.

Уже после переговоров в интервью телеканалу Fox News Владимир Путин ответил на вопросы, касающиеся отношений России с Западом и НАТО, якобы вмешательства в выборы США. Отдельно российскому лидеру пришлось объяснить ведущему, зачем РФ необходимы новые типы ракет и ударного вооружения.

«Напомню, что они (ударные системы - прим. ред.) родились не сами по себе, они родились как ответ на выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне», - напомнил Путин.

В свою очередь, в интервью тому же телеканалу американский лидер Дональд Трамп отметил, что «результатами встречи доволен». Он подчеркнул, что в итоге стороны «пришли к большому количеству полезных выводов». В завершение встречи президенты России и Соединенных Штатов обменялись памятными подарками: Путин подарил Трампу футбольный мяч, на что он в ответ подарил российскому лидеру хоккейную шайбу.

Напомним, 16 июля состоялась встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава РФ назвал переговоры деловыми и откровенными и отметил, что «холодная война давно закончилась».