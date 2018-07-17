Испытания новейшего беспилотника в ДНР попали на видео

В самопровозглашенной Донецкой народной республике прошли испытания беспилотного комплекса «Турель», сообщает портал Daily Storm.

По данным издания, роботокомплекс, разработанный в республике, представляет собой платформу, на которую установлен танковый пулемет Калашникова, при этом орудие также можно заменить крупнокалиберным пулеметом «Утес».

Вместе с тем отмечается, что беспилотник может управляться дистанционно на расстоянии до 800 метров, а также способен удерживать и сопровождать цель.

Напомним, ранее в ДНР сообщили об успешном испытании РСЗО «Чебурашка», которую ополчение намерено применить в том случае, если военные провокации Киева перейдут в открытую фазу.

По словам представителей самопровозглашенной республики, производством занимается донецкая компания. Мощность заряда ракетных снарядов «Чебурашки» составляет 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, при этом система дает залп 64 снарядами в две очереди.