Мощный водяной смерч в Черном море едва не «догнал» рыболовецкое судно: видео
Рыбаки сделали видеозапись красивого природного явления, произошедшего недалеко от Геленджика.
Видео: Кубанские новости/Youtube
Рыбаки сняли на видео сразу два смерча, которые произошли в понедельник, 16 июля, в Черном море недалеко от Геленджика. На кадрах виден огромный водяной вихрь, который бушует в нескольких сотнях метрах от автора видео.
«Пятьсот метров от нас. Очень красиво», - говорит оператор.
Далее мужчина продолжает снимать природное явление, высказывая предположение, что стихия может настигнуть их рыболовецкое судно.
Потом автор видеоролика обращает внимание еще на один смерч - меньшего размера и темного цвета, который образовался недалеко от уже запечатленного в кадре водяного вихря.
«Белый и черный (смерчи - прим. ред.)», - подчеркивает рыбак.
В начале июля этого года житель Одессы опубликовал в Сети видеозапись мощного смерча, обрушившегося на город.