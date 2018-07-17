Мощный водяной смерч в Черном море едва не «догнал» рыболовецкое судно: видео

Рыбаки сняли на видео сразу два смерча, которые произошли в понедельник, 16 июля, в Черном море недалеко от Геленджика. На кадрах виден огромный водяной вихрь, который бушует в нескольких сотнях метрах от автора видео.

«Пятьсот метров от нас. Очень красиво», - говорит оператор.

Далее мужчина продолжает снимать природное явление, высказывая предположение, что стихия может настигнуть их рыболовецкое судно.

Потом автор видеоролика обращает внимание еще на один смерч - меньшего размера и темного цвета, который образовался недалеко от уже запечатленного в кадре водяного вихря.

«Белый и черный (смерчи - прим. ред.)», - подчеркивает рыбак.

В начале июля этого года житель Одессы опубликовал в Сети видеозапись мощного смерча, обрушившегося на город.