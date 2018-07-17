В Госдуме поддержали изменения в пенсионном законодательстве

В комитете Госдумы РФ по охране здоровья поддержали законопроект изменений пенсионного законодательства. В первом чтении он может быть рассмотрен уже 19 июля.

В целом в рассмотрении проекта примут участие сразу несколько комитетов, в числе которых комитет по труду и социальной политике и комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в правительстве появилось предложение об увеличении возраста выхода не пенсию граждан РФ, и соответствующие законопроекты были внесены на рассмотрение в Госдуму.

Ранее в Министерстве труда России заявили, что пенсионные выплаты должны в два раза превысить уровень инфляции, так как на данный момент «увеличение пенсии на 4% - это очень мало».