Адвокат обвиняемой в шпионаже россиянки назвал обвинения США вопиющим злоупотреблением

В Вашингтоне по подозрению в шпионаже задержана гражданка Российской Федерации Мария Бутина. Девушку обвиняют в том, что она действовала в качестве иностранного агента и не была зарегистрирована в министерстве юстиции.

За нарушение закона Бутиной грозит заключение сроком на пять лет.

Адвокат задержанной россиянки назвал претензии американских властей абсурдными. По его заявлению, Бутиной вменяют знакомства и связи, которые она заводила с целью построить карьеру предпринимательницы. Среди тех, с кем встречалась Бутина, были влиятельные политики и главы общественных организаций.

Юрист задержанной уверен в правоте подзащитной и считает попытки выдать деловой ужин или дружеское рукопожатие за шпионский заговор вопиющим злоупотреблением.

Напомним, ранее Минюст США обвинил гражданку России Марию Бутину в шпионаже. Она якобы хотела «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику». Судебное заседание по делу обвиняемой в шпионаже гражданки РФ состоится 18 июля.