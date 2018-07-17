Днепропетровск может остаться без питьевой воды
В украинском городе практически не осталось запасов жидкого хлора.
Фото: Sergey Kovalev / Globallookpress
Украина может остаться без питьевой воды. Первым с гуманитарной катастрофой рискует столкнуться Днепропетровск, где запасов жидкого хлора для обеззараживания осталось ровно до 9 утра. После этого либо подачу воды остановят, либо из кранов польется техническая жидкость, употреблять которую категорически запрещено.
В причинах бедствия местные власти винят предприятие «Днепроазот» - монополиста в производстве хлора на Украине.
Ранее владелец компании олигарх Игорь Коломойский приказал остановить все работы на заводах до тех пор, пока Киев не предоставит ему скидки на газ.
В начале июня сайт телеканала «Звезда» сообщал, что Украине грозит нехватка питьевой воды.