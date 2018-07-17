Исполнилось 100 лет со дня расстрела семьи последнего российского императора Николая II

Ровно век прошел с одного из самых страшных моментов в истории российской государственности. Сто лет назад в Екатеринбурге были убиты члены императорского рода Романовых.

Накануне даты Следственный комитет России подтвердил подлинность останков императора Николая II и его семьи. Были сопоставлены костные фрагменты и образцы ДНК ныне живущих родственников Романовых. Как оказалось, семь из 11 обнаруженных останков принадлежат матери, отцу, четырем дочерям и сыну. Как сообщается, вывод окончательный.

Напомним, эксперты полагают, что останки, найденные в Поросенковом Логу, не принадлежат царской семье, а настоящее место захоронения находится в районе Ганиной Ямы.