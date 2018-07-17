Легкая победа для Путина: западные СМИ подвели итоги саммита в Хельсинки

Саммит в Хельсинки подтвердил, что Россия такая же сверхдержава, как и США. Это общее место в комментариях ведущих изданий по всему миру.

Обозреватель британского телеканала Sky News Диана Магней отмечает, что президент РФ Владимир Путин во время переговоров сумел подчеркнуть особую роль России в мире. И даже то, что на итоговой пресс-конференции российский лидер взял слово прежде Трампа, это подтверждает.

«Россия снова великая держава на мировой арене. Именно это президент Путин хотел донести до мира и до своей страны, выступая здесь, в Хельсинки», - заявила в эфире Магней.

Успех России на переговорах констатирует и одно из самых авторитетных изданий США The New York Times. Саммит в Хельсинки газета называет «легкой победой для Владимира Путина». И отмечает, насколько уверенным на фоне своего американского коллеги российский президент выглядел, выступая перед журналистами.

Напомним, в минувший понедельник в Хельсинки прошли переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит длился 3 часа 50 минут. Главы государств провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет.