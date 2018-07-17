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В Минфине назвали причины недовольства россиян ОСАГО

Роман Захаров
07:35 17.07.2018
Замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева рассказала о трудностях, которые испытывают российские автолюбители при обязательном страховании автогражданской ответственности.
В Минфине назвали причины недовольства россиян ОСАГО
Фото: Алексей Иванов/ТРК Звезда

В России снижается охват ОСАГО. За прошлогодний период договоры ОСАГО имели 65% владельцев транспортных средств (ТС) против 75% в 2015-м. Об этом рассказала замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева.

В интервью «Российской газете» эксперт заявила, что действующие нормы закона об ОСАГО не позволяют индивидуализировать условия страхования для владельцев ТС как при установлении факторов, которые влияют на определение значений страховых тарифов, так и в выборе условий договора ОСАГО, включая срок его действия, размер страховых сумм и другие параметры.

По словам Балакиревой, применение страховщиками единого фактора определения значения базовой ставки страховых тарифов, единых значений коэффициентов страховых тарифов и факторов, в зависимости от которых они устанавливаются, не позволяют полностью учитывать личность владельцев автомобилей и их манеру управления ТС.

Это, считает специалист, приводит к частой разбалансировке системы тарификации, невозможности использования страхового тарифа к каждому определенному страхователю и водителю, к необходимости компенсации нехватки размера страховых тарифов для одной группы страхователей за счет другой.

«Соответственно, граждане ощущают несправедливость ценообразования на услуги ОСАГО и недовольство организацией их предоставления страховщиками. В результате снижается охват страхованием», - сказала заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ.

Вера Балакирева также рассказала, что в Минфин поступает много обращений о нехватке страховых сумм для возмещения ущерба в полном объеме в связи с ростом стоимости ТС и их ремонта, увеличивается количество исков к виновникам аварий о взыскании с них сумм ущерба, которые превышают размер страхового возмещения по ОСАГО. Следовательно, снижается уровень страховой защиты.

Кроме того, представитель финансового ведомства высказала мнение, что в скором времени в РФ остро встанет проблема доступности страховых услуг.  

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