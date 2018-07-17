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Подростки «захватили» танковую базу ВСУ и пообещали открыть огонь

Роман Захаров
06:58 17.07.2018
Молодые люди беспрепятственно проникли на украинский военный объект и сняли там видео.
Подростки «захватили» танковую базу ВСУ и пообещали открыть огонь

Двое украинских подростков сняли видеоролик на территории режимного объекта, где располагается бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом молодые люди без особого труда смогли попасть на военный объект.

«На заброшенной военной базе мы нашли новые танки», - рассказал один из детей.

Подросток добавил, что в тот день он и его друзья ходили по заброшенным объектам в поисках бункера, бомбоубежища, «или чего-то такого необычного».

«И тут мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 именно новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон», - делится своими впечатлениями юноша.

При этом он подчеркнул, что на танках были бирки-пломбы, и это, по мнению одного из авторов видео, говорит о том, что «техника без пробега».

Молодой человек также пообещал, что когда его канал на видеохостинге Youtube наберет 10 000 подписчиков, он вернется и выстрелит из этих танков.

Отметим, что ролик активно комментируют в Интернете.

«Ждем новое видео. С удовольствием посмотрим все секреты вашей прекрасной страны», - пишет один из комментаторов, отмечая, что на украинские военные объекты может попасть «кто попало».

Пользователи Youtube также написали, что после увиденного у них не вызывают удивления пожары на складах ВСУ, а также высказали мнение, что «с такими порядками» украинской армии не нужны враги.

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