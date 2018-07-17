Путин рассказал, почему никому не удастся изолировать Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что ничьи попытки изолировать Россию не удались. Как отметил глава государства, размер страны сыграл в этом немаловажную роль.

После встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, российский лидер дал интервью телеканалу Fox News. Одним из вопросов стала тема изоляции России, и Путин емко прокомментировал ее.

«Я думаю, вы видите, что эти усилия провалились, они и не могли увенчаться успехом. Россия слишком большая, чтобы ее можно было изолировать», — ответил президент.

Напомним, 16 июля состоялась историческая встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам переговоров, стороны пришли к выводу, что «холодная война давно закончилась, а эпоха противостояния РФ и США – это далекое прошлое».