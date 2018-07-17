Сирийскую Деръа покинули несколько сотен боевиков

Сотни несогласных с примирением боевиков по договоренности с сирийской армией покинули провинцию Деръа, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«Путем длительных, непростых переговоров удалось достичь компромисса. Российский центр предоставил автобусы для вывоза боевиков. Стоит также отметить, что еще недавно в Деръа желающих покинуть город было несколько тысяч человек. А сегодня их всего несколько сотен. И буквально за несколько часов до начала процедуры вывода больше сотни боевиков отказались покидать и остались в городе», — рассказал Цыганков, отметив, что все это говорит о доверии бывших членов бандформирований к правительству.

Договоренность об эвакуации боевиков на север страны была достигнута шестого июля между правительством и боевиками при посредничестве России. Для эвакуации было выделено 15 автобусов. Вывезти с собой допускается один автомат и три магазина к нему. Полевым командирам разрешено иметь при себе пистолет. Однако снайперские винтовки, а также радиостанции изымаются.

Ранее сообщалось, что боевики в провинции Деръа в рамках процесса перемирия только за последние две недели сдали 26 танков и сотни единиц стрелкового оружия.