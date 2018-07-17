Трамп сделал «важные выводы» после встречи с Путиным

По итогам встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, лидерам двух стран удалось прийти к «важным выводам». Соответствующее заявление сделал глава Соединенных Штатов в интервью Fox News.

«Это была хорошая встреча, мы обговорили так много вещей, в том числе ядерное распространение, войну и мир, экономику, Сирию, Украину. Мы обсудили многие вещи», — рассказал Трамп телеканалу.

При этом президент США подчеркнул, что до встречи в Хельсинки российско-американские отношения находились «на краю пропасти».

Напомним, в минувший понедельник в Хельсинки прошли переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит длился 3 часа 50 минут. Главы государств провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет.