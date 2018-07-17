«Нафтогаз» ответил на заявление Путина о готовности сохранить поставку газа через Украину

Коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что разногласия между «Газпромом» и «Нафтогазом» уже урегулировал Стокгольмский арбитраж.Об этом во вторник сообщило РИА Новости.

По его мнению, проблема заключается якобы только в не желании «Газпрома» выполнить решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа на Украину и в отказе выплатить 2,6 миллиарда долларов в качестве компенсации.

Топ-менеджер заявил, что украинская компания согласна решить новый спор по пересмотру ставок на транзит газа. Он отметил, что в случае нового арбитража, спор решится не ранее конца 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Москва готова продлить транзитный газовый контракт с Украиной в том случае, если спор компании будет урегулирован в Стокгольмском суде.