Холодная война закончилась – Путин об отношениях РФ и США
Президент России Владимир Путин сообщил, что холодная война давно закончилась, а эпоха противостояния РФ и США – это далекое прошлое. С таким заявлением российский лидер выступил после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Холодная война уже давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась», - отметил Путин.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в ходе первой встречи с президентом США не удалось расчистить так называемые «завалы в отношениях», однако первый шаг уже сделан.
По словам Трампа, ситуация в отношениях между Россией и США начала меняться после переговоров лидеров обеих стран в Хельсинки.
Ранее американский президент назвал главную проблему в современном мире.