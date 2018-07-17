Холодная война закончилась – Путин об отношениях РФ и США

Президент России Владимир Путин сообщил, что холодная война давно закончилась, а эпоха противостояния РФ и США – это далекое прошлое. С таким заявлением российский лидер выступил после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Холодная война уже давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась», - отметил Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в ходе первой встречи с президентом США не удалось расчистить так называемые «завалы в отношениях», однако первый шаг уже сделан.

По словам Трампа, ситуация в отношениях между Россией и США начала меняться после переговоров лидеров обеих стран в Хельсинки.

Ранее американский президент назвал главную проблему в современном мире.