Трамп назвал главную проблему в современном мире

По мнению президента США Дональда Трампа, ядерная проблема является самой важной в современном мире и нужно быть осторожным в процессе ее решения. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Он указал, что в данный момент только у России и США находится 90% ядерного оружия, имеющегося в мире.

Трамп рассказал, что президент России Владимир Путин во время встречи в Хельсинки выразил желание оказать содействие в ситуации по Северной Корее. Американский лидер отметил, что Вашингтон успешно ведет дела с Северной Кореей и нет необходимости торопиться.