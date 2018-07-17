Шварцнеггер сравнил Трампа с «раскисшей макарониной»
Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сравнил президента США Дональда Трампа с «маленькой раскисшей макарониной» – таким актер увидел американского лидера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
Между тем, Шварцнеггер в целом нелестно отозвался о поведении Трампа, назвав выступление американского лидера «постыдным».
«Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи», - задался вопросом Шварцнеггер.
President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G— Arnold (@Schwarzenegger) 16 июля 2018 г.
Кроме того, актер написал в своем Twitter, что Трамп якобы предал американскую страну в целом – и все благодаря своему поведению.
«Что с вами такое?», - сообщил он.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Америка хочет дружбы с Россией, мира и сотрудничества.