Шварцнеггер сравнил Трампа с «раскисшей макарониной»

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сравнил президента США Дональда Трампа с «маленькой раскисшей макарониной» – таким актер увидел американского лидера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Между тем, Шварцнеггер в целом нелестно отозвался о поведении Трампа, назвав выступление американского лидера «постыдным».

«Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи», - задался вопросом Шварцнеггер.

Кроме того, актер написал в своем Twitter, что Трамп якобы предал американскую страну в целом – и все благодаря своему поведению.

«Что с вами такое?», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Америка хочет дружбы с Россией, мира и сотрудничества.