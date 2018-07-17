Не поедем, так поплаваем: якутские олени-вездеходы восхитили пользователей Сети

Необычное явление запечатлел один из пользователей Instagram в Якутии. На кадрах видно, как упряжка оленей стремительно мчится со склона, подгоняемая ездоком, после чего спускается в реку. Но животные не прекращают движения и медленно переходят в режим плавания.

Автор ролика восторженно восклицает: «Поплыли олени!», после чего его напарник присоединяется к общему восторгу.

Один из пользователей Сети подчеркнул, что «мотор хорошо, а олени лучше».

«Всем вездеходам вездеход», - поддержали другие комментаторы.

Ранее в американском штате Орегон было обнаружено несколько «бессмертных» оленей со стрелами в телах. У одного животного стрела застряла в голове, у второго - возле шеи.