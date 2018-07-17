В Шанхайский рейтинг лучших вузов вошли 17 университетов из России

В Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects вошли 17 российских вузов.

В список впервые попали РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Российская экономическая школа (РЭШ), университет Лобачевского, университет ИТМО и Уральский федеральный университет.

Также в первую сотню списка попали ВШЭ, МИСиС, НГУ, СПбГУ, МГУ и БелГУ, которые вошли в группы с разными предметными областями.

Всего в рейтинге оценивались позиции более четырех тысяч вузов по 54 предметам в пяти областях знаний. Для составления рейтинга использовались такие показатели, как количество нобелевских и филдсовских лауреатов из числа выпускников и преподавателей, количество опубликованных статей, их цитируемость и размер вуза.