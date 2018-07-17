Турчинов рассказал о приоритетной задаче украинского ОПК

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что одним из основных приоритетов украинского оборонно-промышленного комплекса является разработка новых образцов ракетного оружия. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Он отметил, что речь идет о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону Украины.

По словам секретаря, программа технологического перевооружения предприятий ОПК активно реализуется в стране в 2018 году.