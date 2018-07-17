Турчинов рассказал о приоритетной задаче украинского ОПК
По словам секретаря СНБО Украины, программа технологического перевооружения предприятий ОПК активно реализуется в стране в 2018 году.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что одним из основных приоритетов украинского оборонно-промышленного комплекса является разработка новых образцов ракетного оружия. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
Он отметил, что речь идет о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону Украины.
По словам секретаря, программа технологического перевооружения предприятий ОПК активно реализуется в стране в 2018 году.