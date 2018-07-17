В правительстве РФ прокомментировали возможное снижение пенсионного возраста для женщин

В правительстве России заявили о том, что не собираются изменять предлагаемые параметры пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Не предполагаем, нет, не предполагаем никаких таких изменений», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пять миллиардов рублей в год намерен тратить Кабинет министров на программу переобучения граждан предпенсионного возраста.