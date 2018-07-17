Путин: новейшее оружие РФ не направлено против США

Президент РФ Владимир Путин дал интервью телеканалу Fox News, в ходе которого опроверг предположения американских СМИ о том, что новейшее оружие России якобы направлено против США.

Российский лидер также опроверг данные о демонстрации Флориды в посвященном ракете ролике.

«Что касается видеоматериалов, они не свидетельствуют о том, что данная ракета направлена на Соединенные Штаты. Вам следует внимательнее посмотреть их», - обратился Путин к корреспонденту Fox News.

Однако журналист не согласился с российским лидером и заявил, что в инфографике якобы было слово «Флорида», на что Путин призвал собеседника «посмотреть внимательнее» и перестать распространять недостоверную информацию.

Кроме того, президент России также выразил готовность подарить журналисту показанное ранее видео для изучения.

Президент РФ дал интервью телеканалу Fox News, в котором, в частности, рассказал о том, что усилия по изоляции России не увенчались успехом.