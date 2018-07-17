Путин заявил о надежде на прогресс взаимодействия по Сирии с США

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на прогресс во взаимодействии с США по урегулированию в Сирии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Во время интервью российский лидер рассказал, что отношению между Москвой и Вашингтоном за последнее время изменились в лучшую сторону. В ходе встречи Путин и Трамп обсудили тему борьбы с терроризмом.

Путин отметил, что спецслужбы двух стран выстраивают отношения по этому важнейшему вопросу. В качестве примера он привел ситуацию в Сирии, хотя, по мнению президента, «там у нас есть неполное понимание того, что и как нужно делать глобально». Он добавил, что сотрудничество идет и на военном уровне, и на уровне спецслужб.