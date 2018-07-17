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Путин прокомментировал заявления о «наличии» у РФ компромата на Трампа

Наталия Майорова
03:16 17.07.2018
Российский лидер отметил, что РФ «никогда не вмешивалась во внутренние дела США».
Путин прокомментировал заявления о «наличии» у РФ компромата на Трампа
Фото: Пресс-служба Президента РФ

Российские спецслужбы не имеют никакого компромата на американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News.

«Совершенно никакого», - ответил российский лидер.

Кроме того, Путин также добавил, что не знал о посещении Трампом России в тот период, когда нынешний президент США был бизнесменом.

По словам российского лидера, Россия «никогда не вмешивалась во внутренние дела США».

Ранее ресурс BuzzFeed опубликовал анонимный документ, согласно которому якобы некие «российские агенты» обладали компрометирующей информацией об американском лидере.

Однако же сам Трамп уже неоднократно опровергал информацию о якобы «связях с Россией». При этом он подчеркнул, что разведка США также признала документ фальшивкой.  

Ту же информацию ранее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отметил, что якобы имеющаяся у Москвы «компрометирующая» Трампа информация – это не более, чем «абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь».  

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