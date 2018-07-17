Украинцы остались без Coca-Cola

На Украине остановили работу популярнейшие производители напитков, в числе которых - Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo.

Как рассказала заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская, причина остановки работы заводов проста – им нечем обеззараживать воду, поскольку ранее единственный на Украине производитель жидкого хлора и соляной кислоты «Днепразот» также приостановил свою работу.

Между тем, на украинской территории нет запасов веществ, необходимых для обеззараживания воды.

«На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке одного предприятия», - рассказала Михайловская в эфире «Громадского радио».

По ее словам, власти Украины оставили эту проблему вообще без внимания. А тем временем над страной нависла еще одна угроза – местное население может остаться без питьевой воды, поскольку без хлорирования воду в краны подавать просто невозможно.

В начале лета «Днепроазот» заявил, что прекращает поставки жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды, поскольку цены на газ на Украине уже слишком высоки для произвосдтва.