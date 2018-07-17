Я не претендую быть символом России - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что не претендует на роль символа России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Однако он отметил, что президентство является таким же символом России, как флаг или гимн.

Ранее Владимир Путин заявил, что негативно относится к возможному выступлению Украины в НАТО. Он рассказал, что когда СССР выводил свои войска из Германии, НАТО пообещало, что не будет расширяться на восток.