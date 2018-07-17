Путин рассказал о попытках изолировать Россию

Президент России Владимир Путин рассказал, что усилия по изоляции России не увенчались успехом. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.

По мнению российского лидера, РФ слишком большая страна, чтобы ее изолировать.

Также глава государства отметил, что в ходе его встречи с Трампом многое изменилось к лучшему.

Путин надеется, что Россия И США найдут взаимоприемлемое решение по стратегической стабильности. Он пояснил, что речь идет в том числе и о договоре РСМД о ракетах средней и меньшей дальности. Президент добавил, что Россия вынуждена создавать новые вооружения из-за выхода США из договора о противоракетной обороне.

Глава государства выразил уверенность, что дело о «российском вмешательстве» используется во внутреполитической борьбе в США. Он удивился, что официальных запросов со стороны Вашингтона по данному делу не было.

Путин заверил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и подчеркнул, что у Москвы нет компромата на Дональда Трампа.