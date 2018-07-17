Стал известен рацион древнего человека

Итальянские ученые из исследовательского центра Eurac Research выяснили, как питались люди более пяти тысяч лет назад. Результаты работы были опубликованы в журнале Current Biology.

Исследователи изучили содержимое мумиии Эци, древнего человека, который жил в Альпах более пяти тысяч лет назад. Выяснилось, что за несколько часов до смерти он съел очень много жирного мяса.

Древний человек ел в основном ел мясо, жир горных козлов, оленей, а также пшеничную «кашу». Содержимое желудка Эци на 46% состояло из животного жира.

Отмечается, что мясо было копченое или сушеное. Также в качестве гарнира употреблялась «каша» из зерен дикой или полудикой пшеницы, а также листья ядовитого папортника-орляка. Авторы исследования предположили, что Эци мог проглотить орляк для лечения от паразитов. Ученые считают, что древний человек мог специально устроить себе такой плотный ужин, чтобы запастись энергией на долгий поход высоко в горы.

Исследователи выяснили, что последний прием пищи Эци был сбалансирован в плане основных необходимых минералов – ученые нашли в его желудке железо, кальций, магний и другие полезные элементы без следов тяжелых токсичных материалов.

Ученые считают, что такая еда была нужна для постоянного восполнения энергии для охоты.