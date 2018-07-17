«Нафтогаз» предложил преференции Москве за отказ от «Северного потока-2»

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что ставка на транзит российского газа в случае продления контракта после 2019 года, а также при условии полной загрузки мощностей газопровода Украины может быть ниже на 20% по сравнению с той, которую «Газпром» выплачивает в настоящее время по действующему контракту.

По словам Витренко, такая ситуация может произойти в случае, если Москва якобы откажется от проекта «Северный поток-2».

«Этот уровень тарифа (который "Нафтогаз" предлагает в случае продления контракта на транзит газа после 2019 года – прим. ред.) на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ОАО "Газпром", а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЕКП в декабре 2015 года», - отметил Витренко.

Однако же он отметил, что такой вариант возможен лишь в том случае, если реализация «Северного потока-2» будет остановлена, а украинский газопровод – полностью загружен.

Ранее российский президент заверил Дональда Трампа, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через территорию Украины.