Путин рассказал об изменениях в отношении РФ и США

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном за последнее время изменились в лучшую сторону.

Путин также отметил, что в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом была затронута тема борьбы с терроризмом.

«Наши военные, наши спецслужбы выстраивают отношения по этому важнейшему для наших стран направлению. Примером тому может служить наше сотрудничество в Сирии, хотя там тоже у нас неполное понимание есть того, что и как нужно делать глобально. Но тем не менее, сотрудничество идет и на военном уровне, и на уровне спецслужб», - рассказал российский лидер.

Кроме того Путин отметил, что в 2021 году заканчивается действие договора СНВ-III.

«Я заверил господина президента в том, что Россия готова к продлению этого договора, но конечно мы должны говорить о деталях. У нас есть вопросы к нашим американским партнерам. Мы считаем, что США не полностью выполняют этот договор, но это предмет переговоров на экспертном уровне», - заявил он.

Также, по словам Путина, в ходе встречи были затронуты вопросы по иранской программе, а также по ситуации в Северной Корее.

«Я считаю, что президент Трамп сделал очень много для урегулирования этого кризиса. Но для того, чтобы добиться полной денуклеаризация Корейского полуострова потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться», - заключил Путин.

Ранее Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Америка хочет дружбы с Россией, мира и сотрудничества.