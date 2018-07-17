Основатель Amazon признан самым богатым человеком в современной истории
Состояние главы компании составляет 150 миллионов долларов.
Фото: Dennis Van Tine / ZUMAPRESS.com/ Globallookrpess
Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Сообщается, что состояние бизнесмена оценивается в 150 миллиардов долларов. Он побил рекорд основателя компании Microsoft Билла Гейтса, состояние которого в 1999 году составляло 100 миллиардов долларов.
Таким образом, Безос стал богатейшим человеком в современной истории.