В Госдуме назвали встречу Путина и Трампа историческим событием

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа – это историческое событие.

Слуцкий подчеркнул, что саммит был весьма результативным – настолько, насколько это было возможно. По его словам, президенты обеих стран обсудили все темы, включая даже самые острые вопросы. По словам Слуцкого, одним из главных достижений стало сближение позиций по Сирии.

«Здесь показательны заявления президента США о том, что Россия и Америка могут взаимодействовать для решения гуманитарной ситуации в Сирии. И это уже очень хорошая основа для дальнейшего сотрудничества», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США хочет дружбы с Россией, мира и сотрудничества.