Посольство РФ выяснит обстоятельства задержания россиянки в США

Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин рассказал, что ведомство выяснит обстоятельства задержания россиянки Марии Бутиной.

«Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке в целях защиты ее законных прав», - рассказал Лахонин.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что гражданка России Мария Бутина была задержана в Вашингтоне по обвинению в якобы незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента РФ. Согласно обвинительному заключению, Бутина якобы работала «в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял пост в Центробанке РФ».

В заявлении отмечается, что девушка могла находится на территории США по студенческой визе. Ведомство заявило, что она якобы занималась деятельностью в пользу России без регистрации в министерстве юстиции, что в США карается законом. Бутиной может грозит до пяти лет лишения свободы, но она остается невиновной до того момента, пока ее вина не будет признана судом.

18 июля состоится слушание по делу Бутиной в суде округа Колумбия. До этого дня девушка будет находится под стражей.