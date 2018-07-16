В Мордовии рассказали о попытке взыскать долги с Депардье

В Мордовии сообщили, что причиной исполнительного производства по взысканию налогов в отношении прописанного в столице Мордовии французского актера Жерара Депардье стала ошибка его представителя. В данный момент все вопросы решены. Об этом в понедельник сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя УФНС России по Республике Мордовия Светлана Вишнякова.

Она отметила, что сумма этой ошибки составляет 1100 рублей. В данный момент ситуация резрешилась, задолженности нет.

Ранее стало известно, что судебные приставы Саранска попытались взыскать с Депардье налоги и пени. Исполнительное производство по неуплате налогов было возбуждено 13 июня, но уже через две недели прекращено, поскольку у актера в России нет никакого имущества.