Порошенко уверен в особой значимости Украины для США и НАТО

Украина по-прежнему остается в приоритетах США и НАТО – в этом убежден украинский президент Петр Порошенко.

По его словам, такие выводы якобы можно сделать на основе его встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также по данным документов саммита НАТО.

«Базируясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите Украина-НАТО, базируясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США», - отметил Порошенко.

Таким образом, украинский лидер прокомментировал заявления президента России Владимира Путина и его американского коллеги в Хельсинки.

Ранее Порошенко пригрозил изоляцией странам, препятствующим вступлению Украины в НАТО.