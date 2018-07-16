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Порошенко уверен в особой значимости Украины для США и НАТО

Наталия Майорова
23:34 16.07.2018
По его словам, такие выводы якобы можно сделать на основе его встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также по данным документов саммита НАТО.
Порошенко уверен в особой значимости Украины для США и НАТО
Фото: Jörg Schüler imago stock&people / Globallookrpess

Украина по-прежнему остается в приоритетах США и НАТО – в этом убежден украинский президент Петр Порошенко.

По его словам, такие выводы якобы можно сделать на основе его встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также по данным документов саммита НАТО.

«Базируясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите Украина-НАТО, базируясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США», - отметил Порошенко.

Таким образом, украинский лидер прокомментировал заявления президента России Владимира Путина и его американского коллеги в Хельсинки.

Ранее Порошенко пригрозил изоляцией странам, препятствующим вступлению Украины в НАТО.  

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