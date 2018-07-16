Алтайский мистик предрек скорое наступление апокалипсиса

Алтайский писатель-мистик Андрей Коробейщиков заявил, что апокалипсис якобы может наступить уже через пять лет, причем он будет связан с природными катаклизмами.

Коробейщиков заявил, что в последние годы природа якобы стремится «стереть человечество» с Земли, о чем и свидетельствуют ураганы, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

«Но люди упорно закрывают глаза на эти факты. Мы с вами будем свидетелями различного рода потрясений и катаклизмов. И это факт, от которого уже никуда не спрячешься» - рассказал он в интервью сайту «Комсомольская правда».

При этом Коробейщиков отметил, что если бы человечество знало хотя бы десятую часть той информации, которой он якобы владеет, то люди «впали бы в глубочайшую депрессию».

«Просто я уже перешагнул эмоциональную черту, адаптировался к мысли о конце света», - отметил он.

Кроме того писатель заявил, что в настоящее время планета якобы «трещит и вот-вот лопнет», но как долго еще Земля сможет «балансировать», Коробейщиков не уточнил.

«Может год, а может сто или тысячу лет, а может и месяц. Вполне возможно, что нам не суждено увидеть даже внуков», - предрек писатель.

Он подчеркнул, что в случае, если человечество и дальше продолжит относиться к природе «потребительски», то неизбежные процессы, которые приведут к вымиранию, а эта ситуация, отметил Коробейщиков, возможно уже в ближайшие пять лет.

Писатель также отметил, что у людей якобы нет возможностей, чтобы исправить эту ситуацию, поскольку общество якобы «катится в бездну и само стремится к саморазрушению». Либо же человечеству следует отказаться от всех наработанных технологий и якобы «вернуть в каменный век».

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