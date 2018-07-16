Путин назвал возможное место новой встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил в интервью Первому каналу, что готов к следующей встрече с Дональдом Трампом на полях саммитов в Азии и Аргентине, однако точная дата такой встречи пока не определена.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухстороннюю встречу в Хельсинки, где в течение более чем двух часов обсуждали проблемы, касающиеся обеих стран.