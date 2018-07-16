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Нападение беркута на маленькую девочку попало на видео

Дмитрий Семенов
22:36 16.07.2018
Ловчая птица приняла ребенка за легкую добычу.

В минувшие выходные на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии едва не произошла трагедия: во время этно-фестиваля на 8-летнюю девочку напал огромный беркут, сообщает АКИ.tv.

На берегу Иссык-Куля в рамках этно-фестиваля «Тескей Жээк» проходила показательная конная охота по-киргизски, «салбуурун», участники которой используют лошадей, луки, стрелы и ручных ловчих птиц. Однако один из беркутов в качестве добычи выбрал юную зрительницу – 8-летнюю девочку, бежавшую по полю.

Птица атаковала ребенка со спины и повалила на землю. На видео, снятом очевидцами, видно, что взрослые охотники, бросившиеся на помощь ребенку, не сразу смогли вырвать девочку из когтей хищника. Лишь двоим охотникам удалось утихомирить беркута.

Перепуганную девочку отвезли в больницу – беркут поранил ей спину и затылок когтями и клювом. Сейчас здоровью ребенка ничто не угрожает.  

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