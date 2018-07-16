На юго-западе Сирии продолжается разоружение отрядов оппозиции

В Юго-западной зоне деэскалации В Сирии, благодаря переговорному процессу, организованному офицерами российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, продолжается разоружение отрядов вооруженной оппозиции, сообщил руководитель российского Центра генерал-майор Алексей Цыганков.

«За прошедшие сутки боевиками сдана одна боевая машина пехоты, одна зенитная установка, одна ракетная установка, а также большое количество боеприпасов различных типов и калибров», - сказал А.Цыганков.

По его словам, мирные жители продолжают покидать территории, контролируемые боевиками, через предоставленные российскими военными «коридоры». За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 133 сирийца.

Ранее российские военные сообщали, что боевики в сирийском Деръа за две недели сдали 26 танков.