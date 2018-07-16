Минюст США обвиняет россиянку в шпионаже

Минюст США обвинил гражданку России Марию Бутину в шпионаже. Ее задержали 15 июля в Вашингтоне.

По данным ведомства, россиянка обвиняется в работе на российского чиновника, находящегося в списке санкций США. Она якобы хотела «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику».

Судебное заседание по делу обвиняемой в шпионаже гражданки РФ состоится 18 июля, сообщает РИА Новости.

Бутиной грозит до пяти лет лишения свободы.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия будет защищать Бутину, если подтвердится ее российское гражданство.