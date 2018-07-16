Особых ожиданий от встречи с Трампом у меня не было – Путин

Первая встреча с Трампом должна была носить разминочный характер, заявил Владимир Путин в интервью Первому каналу. Президент подчеркнул, что каких-то особых ожиданий от этой встречи у него не было.

Ранее сообщалось, что во время двухсторонней встречи в Хельсинки президенты России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, «Северный поток – 2», проблемы ядерного разоружения и другие вопросы