Путин рассказал, о чем они договорились с Трампом на переговорах

Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине.

Путин отметил, что первая встреча с Трампом должна была носить разминочный характер, и особых ожиданий у него не было.

По словам Путина, РФ и США находятся на правильном пути с точки зрения урегулирования ситуации в Сирии и не только.

В понедельник в Хельсинки прошли переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.