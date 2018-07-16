Путин рассказал, о чем они договорились с Трампом на переговорах
Путин отметил, что первая встреча с Трампом должна была носить разминочный характер.
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине.
Путин отметил, что первая встреча с Трампом должна была носить разминочный характер, и особых ожиданий у него не было.
По словам Путина, РФ и США находятся на правильном пути с точки зрения урегулирования ситуации в Сирии и не только.
В понедельник в Хельсинки прошли переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.