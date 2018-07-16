Порошенко испугался «нападения» Россия на Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко неожиданно заявил о существовании «российской угрозы» Мариуполю: мол, северо-восточный сосед спит и видит, как захватывает украинский порт на побережье Азовского моря.

По высказываниям Порошенко, сделанным в ходе визита в Одессу, Россия готовится к вооруженной эскалации в Азовском море, «незаконно» останавливая и досматривая украинские суда, следующие через Керченский пролив.

«Это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено — провести военную операцию против Мариуполя, где осуществляется экспорт продукции чёрной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря», - заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Черном море в настоящее время проходит активная фаза американо-украинских учений Sea Breez 2018, хотя, если судить по состоянию украинского флота, это скорее американские учения.

Президент Украины неоднократно пытался привлечь ослабевающее внимание своих европейских союзников к украинским проблемам, однако большая часть попыток пропала в туне. Так, пользователи соцсетей высмеяли Петра Порошенко, выступавшего на недавнем саммите НАТО практически перед пустым залом.